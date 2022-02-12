2 роки мобільному застосунку "Дія": сім інсайтів

1. Держава, в центрі якої людина

Ми будуємо екосистему, в центрі якої людина. Важливо це розуміти, бо саме через цю призму формуються всі наші пріоритети, підходи та створюються продукти.

Через 2 роки від запуску мобільного застосунку 6 лютого 2020 ми маємо:

Понад 14 200 000 унікальних користувачів мобільного застосунку

Майже 14 000 000 користувачів порталу diia.gov.ua

5 200 000 шерингів копій паспорта

Понад 8 400 000 поданих заявок на "єПідтримку"

Згенеровано 10 900 000 COVID-сертифікатів

Понад 250 000, тобто 67% ФОПів, відкритих через "Дію"

238 000, тобто 91% дітей, зареєстрованих через "єМалятко"

8 400 000 згенерованих Дія.Підписів

2. Важливо бути зрозумілими

Успіх "Дії" почався ще до запуску перших продуктів. 27 вересня 2019 Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України презентував бренд держави в смартфоні, який нам розробила компанія Fedoriv. Без запуску порталу чи застосунку це було чимось на кшталт маніфесту про наміри, але це спрацювало на 100%. Бо люди давно чекали, коли ж врешті-решт держава стане зрозумілою та близькою.

3. Важливо піклуватись про людей на всіх етапах

З точки зору продукту, користувач "Дії" — це той самий "клієнт", і головне, на що він заслуговує, це піклування. По суті, ми займаємось цим на всіх рівнях. Ми піклуємось не лише про зрозумілість та доступність всередині послуг, а й далеко зовні.

Наприклад, служба підтримки весь час вдосконалюється. Вже давно у нас немає діалогів, що потрапили в пікове навантаження наших менеджерів та залишились без відповіді. Чатботи й люди в команді суппорту роблять все, щоб відповіді були на 100% питань у 100% звернень.

4. Змінюємо те, що здається непорушним та недоторканим

Ми змінюємо те, що здається вбетонованим навічно та таким, яке ніколи не вдасться змінити. Часом мені здається, що основне, чим ми займаємось під час створення продуктів, — це знесенням стін, про які нам казали, що вони опорні, а на ділі виявився гіпсокартон чи, як максимум, хороша, але застаріла цегляна кладка.

5. Головне — команда

Коли ми ділимось досвідом та деталями, як працюють наші документи й сервіси, наприклад, з іноземними колегами, мова ніколи не може йти виключно про чистий продукт чи його "коробочне рішення". Тому що набагато більше значення має команда — її компетентність, працездатність, мислення.

6. Найдорожчий ресурс — час

Строк запуску будь-якого державного продукту, сервісу або рішення в загальному значно довший, ніж у бізнесі. Водночас запас часу на це — значно менший, а здебільшого сервіси потрібні всі й одразу. Плюс розробка вимагає не тільки розробку на "Дії", а й розробку та вдосконалення всієї інфраструктури на боці того органу, з яким ми запускаємо нову послугу.

Час завжди на вагу золота. Усе дуже просто — проєкт, який ти продумав сьогодні, післязавтра вже вимагатиме вдосконалення. Цифрові рішення весь час розвиваються, розвиваються й вже наявні сервіси в "Дії".

7. Безпека понад усе

Без належного захисту будь-який продукт державного значення — паперова аплікація, яка будь-якої миті може потрапити в шредер.

Використовуючи найкращі світові практики, ми проводимо багбаунті. Так, за фінансову винагороду та капіталізацію свого імені в сфері кіберзахисту, етичні хакери регулярно шукають вразливості в копії "Дії" (в копії немає доступу до державних реєстрів). Такий Bug Bounty нам вже вдруге провела компанія BugCrowd.

На завершення скажу, що нові продукти "Дії" точно відповідають всім нашим критеріям та нашій філософії. А тому я в певен на 100%, що вони приживуться та стануть звичними.