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В Днепропетровской области разоблачили "троллеферму", которая пыталась сорвать выборы

Днепр, Среда 07 октября 2020 00:04
В Днепропетровской области разоблачили "троллеферму", которая пыталась сорвать выборы
Фото: задержание провокатора (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области сеть администраторов масштабной "троллефермы" провокаторов, связанных с Россией. Их целью было сорвать выборы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Администраторами оказались жители Кривого Рога, Днепра и Павлограда. Они распространяли в интернете антиукраинские материалы, призывающие к нарушению территориальной целостности Украины.

Также они пытались повлиять на местные выборы. Злоумышленники вели переписку с жителями РФ и оккупированных территорий Донбасса, которые давали им задания распространять фейки относительно будущих выборов и кандидатов. Они также планировали массовые беспорядки в регионе.

Одним из координаторов "троллефермы" оказался уроженец Днепропетровской области, который присоединился в мае 2014 года к боевикам "ДНР".

Следователи открыли уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Виновным грозит от пяти до десяти лет заключения.

Накануне компания Facebook удалила в своих социальных сетях три сети аккаунтов из России, связанных с фейками. Страницы нарушили политику "в отношении иностранного или правительственного вмешательства".

Также РБК-Украина писало, что компания Facebook объявила о блокировании сети учетных записей, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", которое называется "фабрикой троллей".

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