ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Дніпропетровській області викрили "тролеферму", яка намагалась зірвати вибори

Дніпро, Середа 07 жовтня 2020 00:04
В Дніпропетровській області викрили "тролеферму", яка намагалась зірвати вибори
Фото: затримання провокатора (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України викрила в Дніпропетровській області мережу адміністраторів масштабної "тролеферми" провокаторів, пов'язаних з Росією. Їхньою метою було зірвати вибори.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Адміністраторами виявилися жителі Кривого Рогу, Дніпра та Павлограду. Вони розповсюджували в інтернеті антиукраїнські матеріали, що закликали до порушення територіальної цілісності України.

Також вони намагалися вплинути на місцеві вибори. Зловмисники вели листування з жителями РФ та окупованих територій Донбасу, які давали їм завдання поширювати фейки щодо майбутніх виборів та кандидатів. Вони також планували масові заворушення в регіоні.

Одним з координаторів "тролеферми" виявився уродженець Дніпропетровської області, який приєднався у травні 2014 року до бойовиків "ДНР".

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Винним загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення.

Напередодні компанія Facebook видалила в своїх соціальних мережах три мережі акаунтів з Росії, пов'язаних з фейками. Сторінки порушили політику "стосовно іноземного або урядового втручання".

Також РБК-Україна писало, що компанія Facebook оголосила про блокування мережі облікових записів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", яке іменується "фабрикою тролів".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Дніпропропагандавыборыфейк
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся