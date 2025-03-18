Volkswagen готує одразу 11 нових авто: перші подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що серед 11 нових автомобілів шість будуть повністю електричними, два – плагін-гібридами, і ще дві гібридні моделі зі збільшеним запасом ходу за рахунок встановленого ДВЗ та один автомобіль із класичним бензиновим двигуном внутрішнього згоряння.

Першою з анонсованих 11 новинок стане електрична модель Jetta, яка побачить світ вже у 2026 році. Її ключова задача – задовольнити зростаючий попит на доступні електромобілі у Китаї та оточуючих ринках. Виготовлення нових моделей є частиною підписаної угоди між FAW та Volkswagen.

Нагадаємо, раніше аналітичне агентство Focus2move склало список найуспішніших автовиробників. Першість впевнено утримує Toyota.

Також повідомлялось, що компанія Volkswagen розпочала випуск найдешевшого кросовера на базі хетчбека Polo. У Бразилії на конвеєр став бюджетний автомобіль Volkswagen Tera.