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Volkswagen розпочав випуск доступного кросовера на базі Polo

Понеділок 17 березня 2025 12:31
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Volkswagen розпочав випуск доступного кросовера на базі Polo Фото: Volkswagen розпочав випуск доступного кросовера на базі Polo (vwnews.com.br)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen розпочала випуск найдешевшого кросовера на базі хетчбека Polo. У Бразилії на конвеєр став бюджетний автомобіль Volkswagen Tera.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу компанії.

Очікується, що чотириметровий автомобіль з напівзалежною задньою підвіскою і переднім приводом буде коштувати від 17,2 тисячі доларів, а топ-версія потягне на 24 тисячі доларів.

Прем'єра Volkswagen Tera відбулася на початку місяця, а тепер розпочалося виробництво на заводі у Таубаті (Бразилія). На тому самому майданчику збирають Polo на архітектурі MQB A0. Хоча техніка не підтверджена, вважається, що кросовер отримає 1,0-літровий трициліндровий турбомотор на 116 сил та 6-ступінчастий "автомат".

Volkswagen розпочав випуск доступного кросовера на базі Polo

На офіційних знімках можна помітити тільки топ-версію зі світлодіодною оптикою, модними легкосплавними дисками, планшетом медіасистеми та сенсорним блоком клімат-контролю. Проте базовий Volkswagen Tera виявиться утилітарним, адже інакше привабливу ціну запропонувати не вдасться. За неофіційними даними, буде варіант із атмосферним мотором та "механікою".

У Бразилії продажі Volkswagen Tera стартують наприкінці весни, а до кінця року модель запропонують на інших американських ринках, в Аргентині, Чилі, Колумбії та Уругваї. Потім кросовер може з'явитися у Мексиці та Африці.

Volkswagen розпочав випуск доступного кросовера на базі Polo

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