"Вогні землетрусів". У Марокко помітили дивні спалахи в небі, але цьому є пояснення

Перед землетрусами у Марокко і Туреччині були зафіксовані дивні світлові аномалії у небі, але насправді, вони відомі ще з часів давньої Греції. Серед вчених досі немає консенсусу, що це може бути і чому вогні з’являються саме перед землетрусами.

Вогонь у небі, коли дрижить земля

Очевидці землетрусу в Марокко повідомляли про спалахи яскравого світла, що ніби танцювали на небі. Якраз перед тим, як королівство струсонув потужний землетрус магнітудою 6,8 за шкалою Ріхтера. Він призвів до руйнувань, у тому числі в історичному місті Марракеш і щонайменше 2500 жертв. Щось схоже бачили й перед руйнівним землетрусом у Туреччині та Сирії, а також у Перу у 2007 році.

Як сказав CNN геофізик Джон Дерр, ці вогні - "абсолютно реальні". Він наголошує, що побачити їх можна не завжди - залежить від того, наскільки темною є ніч та інших факторів. Зазвичай, таке світло нагадує полярне сяйво, але є також варіації зі сферами, блискавками, хмарами, просто сяючим світлом без конкретної форми.

Вперше про них згадують ще у Давній Греції, але у хроніки світло потрапило 869 року під час землетрусу Санріку біля берегів Японії. Воно було настільки сильним, що викликало хвилі цунамі. Більш детально феноменом почали займатися з XX століття і далі, коли стало більше і свідчень - фото та відео. У Сполучених Штатах, до прикладу, описували райдужний світловий промінь у Сан-Франциско перед тремором у 1906 році.

Наразі їх можна розділити на дві групи. Перші, які з’являються до землетрусу - як за кілька секунд до лиха, так і за кілька тижнів до нього. Другі, які з’являються під час або після землетрусу біля його епіцентру. Останні також можуть слідувати за поширенням сейсмічних хвиль.



Фото: вогні з'являються в основному після сильних землетрусів (Getty Images)

Дерр та його колеги зібрали дані про 65 землетрусів у Америці та Європі з 1600-х років. Виявилося, що 80% вогнів з’являються майже виключно перед потужними дрижанням землі з магнітудою від 5 балів по Ріхтеру. В середньому, феномен залишається видимим на відстані 600 км від епіцентру.

Вогні частіше з’являються біля каньйонів, гірських долин, розломів, де в історії Землі фіксували потужну тектонічну активність.

Що ж це може бути: версії вчених

Наразі вчені висувають різні теорії, що це за вогні, чому саме перед чи під час землетрусу їх бачать люди.

Одну думку пропонує колега Дерра, професор Університету Сан-Хосе і екс-дослідник НАСА Фрідманн Фройнд. Згідно з його теорією, коли дефекти на гранях кристалів, що знаходяться у скелях чи горах, піддаються стресу та тиску - як під час зіткнення тектонічних плит перед землетрусом - вони руйнують кристали, генеруючи електрику. У фізиці це зветься п’єзоефектом, найчастіше зустрічається у граніті та кварці.

Фото: часто за світло землетрусів приймали полярне сяйво (freepic)

Скелі, пояснив він, є природними ізоляторами електричного струму. Тобто не проводять його за звичайних умов. Але під тиском стають напівпровідниками.

"Перед землетрусом, сотні тисяч кубічних метрів породи у земній корі піддаються напрузі. І ця напруга викликає зміщення зерен мінералів між собою. Це як вмикання батареї, яка тепер генерує електричні заряди, що проходять і через ненапружені скелі. Вони рухаються зі швидкістю до 200 м/с", - пояснив він.

Інші теорії кажуть про:

створення статичної електрики через розломи породи з виділенням радіоактивного газу радону. Він світиться яскраво-блакитним сяйвом, а з подальшим охолодженням - жовтим або червоним,

іонізацію кисню у деяких породах (наприклад, у доломіті та реоліті) під час та після землетрусу. Далі іони виходять з каменю через розломи та сягають атмосфери. Там вони іонізують верхні шари повітря, створюючи плазму, що світиться. Цю теорію навіть вдалося частково підтвердити у лабораторії.

Як пише видання National Geographic, вивчати "вогні землетрусів" доволі складно, бо вони короткотривалі та непередбачувані. Та й виникають, насправді, доволі рідко - лише у 0,5% землетрусів. Тому деякі вчені схиляються до відтворення їх у лабораторіях.

Теорії змови через вогні в небі

Звісно, коли немає можливості точно пояснити те чи інше явище, в гру вступають теорії змови. Ідеї можуть бути різні: атака новітньою зброєю масового ураження, містичні знаки з небес та навіть - звісно, куди без них - інопланетяни.

Наприклад в Туреччині досі популярна теорія, що їхній масивний землетрус - наслідок атаки США за допомогою HAARP. За цим акронімом ховається назва - Програма високочастотних активних досліджень аврори (тобто полярного сяйва, - ред.). Проєкт досліджує іоносферу, існує з 1997 року і базується на Алясці.

Сяйво вивчають за допомогою радару, антен, лазерних локаторів та інших засобів. Нас цікавить, що у 2005 році вчені заявили про створення штучної аврори. Тому HAARP часто є об’єктом теорій змови. Вони трактують програму, як таку, що насправді розробляє електромагнетичну зброю, здатну викликати землетруси та цунамі й контролювати думки людей. Нині немає жодних переконливих свідчень існування подібного типу зброї.

Вогні землетрусів мають дуже мало уваги, визнає Фрідманн Фройнд, бо часто стаються за частку секунди і далеко не завжди люди чи техніка встигають їх зафіксувати. А тому людський мозок додумує, що це насправді може бути.