"Огни землетрясений". В Марокко заметили странные вспышки в небе, но этому есть объяснение

Перед землетрясениями в Марокко и Турции были зафиксированы удивительные световые аномалии в небе, но на самом деле они известны еще со времен древней Греции. Среди ученых до сих пор нет консенсуса, что это может быть и почему огни появляются именно перед землетрясениями.

Огонь в небе, когда дрожит земля

Очевидцы землетрясения в Марокко сообщали о мелькающих вспышках на небе яркого света. Как раз перед тем, как королевство встряхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,8 по шкале Рихтера. Оно привело к разрушениям, в том числе в историческом городе Марракеш, а также к не чем менее 2500 жертвам. Нечто подобное видели и перед разрушительным землетрясением в Турции и Сирии, а также в Перу в 2007 году.

Как сказал CNN геофизик Джон Дерр, эти огни - "совершенно реальные". Он отмечает, что увидеть их можно не всегда - зависит от того, насколько темна ночь и других факторов. Обычно такой свет напоминает полярное сияние, но есть также вариации со сферами, молниями, облаками, просто сияющим светом без конкретной формы.

Впервые о них упоминают еще в Древней Греции, но в хроники свет попал в 869 году во время землетрясения Санрику у берегов Японии. Оно было столь сильным, что вызвало волны цунами. Более подробно феноменом начали заниматься с XX века и дальше, когда стало больше и свидетельств - фото и видео. В Соединенных Штатах, например, описывали радужный световой луч в Сан-Франциско перед тремором в 1906 году.

Теперь их можно разделить на две группы. Первые, которые появляются до землетрясения - как за несколько секунд до беды, так и за несколько недель до нее. Вторые появляются во время или после землетрясения возле его эпицентра. Последние также могут следовать за распространением сейсмических волн.

Фото: огни появляются в основном после сильных землетрясений (Getty Images)

Дерр и его коллеги собрали данные о 65 землетрясениях в Америке и Европе с 1600-х годов. Оказалось, что 80% огней появляются почти исключительно перед мощной дрожью земли с магнитудой от 5 баллов по Рихтеру. В среднем феномен остается видимым на расстоянии 600 км от эпицентра.

Огни чаще появляются у каньонов, горных долин, разломов, где в истории Земли фиксировали мощную тектоническую активность.

Что же это может быть: версии ученых

Ученые выдвигают разные теории, что это за огни, почему именно перед или во время землетрясения их видят люди.

Одно мнение предлагает коллега Дерра, профессор Университета Сан-Хосе и экс-исследователь НАСА Фридманн Фройнд. Согласно его теории, когда дефекты на гранях кристаллов, находящихся в скалах или горах, подвергаются стрессу и давлению - как при столкновении тектонических плит перед землетрясением - они разрушают кристаллы, генерируя электричество. В физике это называется пьезоэффектом, чаще всего встречается в граните и кварце.

Фото: часто за свет землетрясений принимали полярное сияние (freepic)

Скалы, объяснил он, являются естественными изоляторами электрического тока. То есть не производят его при обычных условиях. Но под давлением становятся полупроводниками.

"Перед землетрясением, сотни тысяч кубических метров породы в земной коре подвергаются напряжению. И это напряжение вызывает смещение зерен минералов между собой. Это как включение батареи, которая теперь генерирует проходящие электрические заряды и через ненапряженные скалы. Они двигаются со скоростью до 200 м/с", - пояснил он.

Другие теории говорят о:

создании статического электричества из-за разломов породы с выделением радиоактивного газа радона. Он светится ярко-голубым сиянием, а с последующим охлаждением - желтым или красным,

ионизацию кислорода в некоторых породах (например, в доломите и реолите) во время и после землетрясения. Далее ионы выходят из камня из-за разломов и достигают атмосферы. Там они ионизируют верхние слои воздуха, создавая светящуюся плазму. Эту теорию даже удалось частично подтвердить в лаборатории.

Как пишет издание National Geographic, изучать "огни землетрясений" довольно сложно, потому что они кратковременны и непредсказуемы. Да и возникают, на самом деле, довольно редко - лишь у 0,5% землетрясений. Поэтому некоторые ученые склоняются к воспроизводству феномена в лабораториях.

Теории сговора из-за огней в небе

Конечно, когда нет возможности точно объяснить то или иное явление, в игру вступают теории заговора. Идеи могут быть разные: атака новейшим оружием массового поражения, мистические знаки с небес и даже - конечно, куда без них - инопланетяне.

Например, в Турции до сих пор популярна теория, что их массивное землетрясение - следствие атаки США с помощью HAARP. За этим акронимом скрывается название - программа высокочастотных активных исследований авроры (т.е. полярного сияния, - ред.). Проект исследует ионосферу, существует с 1997 года и базируется на Аляске.

Сияние изучают с помощью радара, антенн, лазерных локаторов и других средств. Нас интересует, что в 2005 году ученые заявили о создании искусственной авроры. Поэтому HAARP часто является объектом теорий заговора. Они трактуют программу как разрабатывающую электромагнетическое оружие, способную вызвать землетрясения и цунами и контролировать мнения людей. В настоящее время нет никаких убедительных свидетельств существования подобного типа оружия.

Огни землетрясений получают очень мало внимания, признает Фридманн Фройнд, потому что часто происходят за долю секунды и далеко не всегда люди или техника успевают их зафиксировать. Поэтому человеческий мозг додумывает, что это на самом деле может быть.