​Від поліцейської до операторки дронів: як "Одеські гаївки" привели Алісу до ВМС

​Від юриспруденції - до пошуку свого місця у війську

​Аліса закінчила Одеський державний університет внутрішніх справ, а згодом працювала дізнавачкою. Військова справа теж не була для неї чимось далеким.

"Серед моїх знайомих чимало військовослужбовців, а старший брат свого часу також служив у лавах ЗСУ. До того ж робота в поліції теж додавала розуміння про службу. Не вистачало останнього рішучого поштовху", - розповідає Аліса.

​Думка долучитися до сил оборони поступово ставала дедалі конкретнішою, тож дівчина почала придивлятися до можливостей служби.

Дізнавшись про "Одеські гаївки" із соціальних мереж і від знайомих, вона вирішила прийти на захід, щоб на власні очі побачити роботу військових і відчути атмосферу армійського життя.

Фото: Аліса під час служби у Нацполіції (надала Аліса)

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​Полігон, що змінює рішення

​Програма вишколу вражала своєю практичністю: учасникам давали можливість не просто послухати лекції, а й спробувати все на власний досвід.

​"Найбільше запам’яталися інженерна підготовка, демонстрація вибуху, заняття з безпілотниками та стрільби. Але не менше значення мало спілкування з військовими - можливість почути про службу безпосередньо від тих, хто вже має такий досвід. Отож саме після "гаївок" я остаточно вирішила, що хочу служити, і у підсумку підписала контракт", - згадує Аліса.

​Обираючи армійський фах, дівчина спочатку розглядала й медичну службу, однак зрештою зупинилася на іншому напрямі.

​"Медичний напрям потребує особливої моральної витривалості, а робота з комп'ютерною технікою мені близька, і загалом це - фах, у якому я хотіла б розвиватися", - пояснює свій вибір дівчина-доброволець.

​На зараз Аліса вже пройшла базову загальновійськову підготовку та прийняла посаду. Попереду - занурення в нову професію.

​Що таке "Одеські гаївки" і хто за ними стоїть?

​Історія Аліси яскраво демонструє головну мету "Одеських гаївок": дати цивільним можливість ближче познайомитися з армією, дізнатися про наявні спеціальності й наважитися на крок, який раніше міг здаватися складним.

​Проєкт реалізується завдяки спільним зусиллям Громадсько-військового руху, Центру рекрутингу ВМС ЗСУ та Ветеранського корпусу морської піхоти України. Суттєву роль у супроводі майбутніх рекрутів відіграє 3-й Центр рекрутингу ВМС.

До проведення навчань долучалися також бійці 801-го Центру спеціального призначення ВМС, підрозділи безпілотних систем і бригади морської піхоти, які ділилися з молоддю навичками з інженерної підготовки, такмеду, орієнтування на місцевості та роботи з дронами.

​Підсумки сезону та плани на майбутнє

Упродовж 2026 року відбулося п’ять хвиль "Одеських гаївок". Загалом вони об’єднали понад 150 учасників. Під виступ оркестру ВМС фінальною крапкою сезону стала масштабна зустріч "Хвиля єдності", яка зібрала ветеранів, військових, волонтерів і учасників вишколів.

​Але фінал сезону не означає зупинки проєкту. Вже наступного року "гаївки" знову відкриють двері для тих, хто шукає свій шлях.

​Для когось участь у таких заходах - це просто новий досвід. А для когось, як для Аліси, це шанс побачити своє майбутнє наживо і змінити життя.

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