 В Киев снова запретили въезд грузовиков из-за жары

Сегодня, 17 июля, с 10:00 ограничили въезд в Киев тяжеловесного транспорта. Решение принято в связи с жарой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, ориентировочно до 20:00.
"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит + 32 +34, а ночью +21 + 23.