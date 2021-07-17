UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

 В Киев снова запретили въезд грузовиков из-за жары

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 17 июля, с 10:00 ограничили въезд в Киев тяжеловесного транспорта. Решение принято в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, ориентировочно до 20:00.

"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит + 32 +34, а ночью +21 + 23.

Читайте РБК-Украина в Google News
жарагрузовик