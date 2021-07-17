Дожди, гроза и жара: прогноз погоды на сегодня
Фото: Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину возвращаются дожди и грозы. Хотя во всех областях страны остается высокая температура воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Прогноз во всех областях
Сегодня в западных, северных и частично восточных областях будут дожди и грозы. На остальной территории страны будет сухо.
На западе днем будет +30+33, а ночью +18+23.
На севере ожидается днем +31+33, а ночью +19+21.
В центре страны прогнозируют днем +30+34, а ночью +21+23.
На востоке днем будет +31+33, а ночью +20+22.
На юге будет днем +29+35, а ночью +20+23.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +32+34, а ночью +21+23.