​В Кабмине считают ошибкой отказ от централизованного отопления

Министр развития общин и территорий Алена Бабак считает, что отказ населения от централизованного теплоснабжения является ошибкой. Об этом она заявила в интервью "Українським новинам".

По ее мнению, украинцы, которые отказываются от централизованного теплоснабжения, принимают "ситуативные решения".

"Им надоело ждать, когда услуги теплоснабжения станут качественнее. Они уже платят по высоким тарифам, а ожидаемого качества нет. В первую очередь человек думает, что, отключившись от централизованной системы, он будет иметь тепло и понимать, за что он платит", - отметила Бабак.

В то же время она подчеркнула, что переход на газовые котлы делает потребителей зависимыми от газа. При этом из-за колебаний цен на электроэнергию не факт, что такое отопление будет экономнее и выгоднее.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 15 ноября в Украине отапливаются 97,1% объектов жилого и 98,9% объектов социального фонда. В то же время на 100% подключены к отоплению 10 областей - Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.