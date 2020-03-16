Цены на нефть упали ниже 30 долларов впервые с февраля 2016

Цены на нефть североморской марки Brent упали ниже 30 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

В частности, по состоянию на 15:31 по киевскому времени цена нефти Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель. Это на 12,7% ниже показателя предыдущей торговой сессии. При этом цена майского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 10,75% - до 28,32 доллара за баррель.

Отметим, падение цен на нефть продолжается на фоне опасений замедления роста мировой экономики, а также падения спроса вместе с растущей добычей сырья. Кроме того, негативно на настроения инвесторов повлияла макроэкономическая статистика.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика Китая показала рекордное падение из-за коронавируса. В частности, объем промышленного производства в стране по итогам января-февраля 2020 года сократился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, Фондовый рынок США открылся обвалом после снижения ставки ФРС. В частности, индекс S&P 500 упал на 8% на открытии торгов, что привело к автоматической 15-минутной остановки трех основных индексов Уолл-стрит.