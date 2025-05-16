“Це гра на затягування”: експерт попередив про ризики тимчасового перемир’я з Росією

Журналіст РБК-Україна поцікавився, чи не може статися так, що Росія погодиться на 30-денне перемир’я лише формально, насправді не дотримуючись його, а використовуючи цей час для затягування ситуації на фронті.

У відповідь експерт зазначив, що у разі погодження на перемир’я буде визначено конкретну дату його початку, і воно не зможе контролюватися виключно Росією чи Україною.

Він наголосив, що обов’язково доведеться залучати треті сторони, які зможуть оцінювати дотримання домовленостей, і міжнародні партнери зроблять висновки про те, хто саме порушує режим тиші.

"Врешті-решт, зверніть увагу, жодна з країн, які на боці України, жодним словом не звинуватили Україну в якихось порушеннях Великоднього перемир'я, чи так званого перемир'я на ці травневі свята, які були на Росії. ніхто про це не говорив, а навпаки говорили про порушення з боку РФ. Так що тут, якщо буде щось заявлено про перемир'я, ну, тоді інші країни повинні будуть до цього долучитися, якось це проконтролювати", - зазначив Рейтерович.

Він зауважив, що наразі попередньо вважається, що це будуть робити американці, турки, які вже готові взяти це на себе, та якась частина європейців.

Журналіст зауважив, що експерт, схоже, не робить ставок на те, що перемир’я таки відбудеться.

На, що експерт пояснив, що більше схиляється до думки, що Росія спробує запропонувати формат, який дозволить їй затягнути час, а не дійсно зупинити бойові дії.

"Я не думаю, що вони прямо відверто відкинуть взагалі будь-які розмови. Вони спробують пограти в цю гру, розтягнути це в часі. І, скоріш за все, в них буде така спроба. А далі буде залежати від позиції України, захочемо ми грати в цю гру чи не захочемо", - підсумував він.