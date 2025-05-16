"Думає, що все вирішить сам". Експерт оцінив ідею Трампа зустрітись з Путіним

Американський президент Дональд Трамп заявив, що без його особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним війна в Україні не закінчиться. Однак такі заяви - це не більше ніж ілюзії.

Рейтерович заявив, що, на його думку, Трамп заговорив про особисту зустріч з Путіним, яка нібито може прокласти шлях до миру в Україні, бо він дуже сильно високої думки про себе.

"Тобто, що від мене все залежить і, відповідно, я можу все там повирішувати. З іншого боку, в нього є, мабуть, певне розуміння, знов-таки, персоніфікації російської, наприклад, політики. І доки там Путін десь на камери щось не скаже, воно навряд чи буде реалізовано на практиці. Він таким чином, якби про це натякає", - пояснив політолог.

Він також зауважив, що навіть, якщо Трамп зустрінеться з Путіним і вони навіть про щось домовляться, то все одно вони ні чого не зможуть реалізувати, якщо вони не погодяться з Україною і з Європою.

"Це важливий момент. У Трампа все одно зберігається ілюзія, що вони зможуть з Путіним нормально поспілкуватися, і Путін його по якомусь питанню послухає. Я в цьому насправді сумніваюся. Тому Трамп відтягує цю історію, бо якщо в нього було б супер велике бажання, ну повірте, Путін би прибіг по першому дзвінку. Він би був готовий зустрітися особисто", - зазначив Рейтерович.

Натомість, він вважає, що, мабуть, якісь попередні узгодження, які є, вони в такому форматі, що Сполучені Штати це не влаштовує, і тому особистої зустрічі немає.

"Ну, з іншого боку, її, ймовірні, зараз є вищою, ніж це було, наприклад, ще вчора", - підсумував він.