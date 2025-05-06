"Сталевий фронт" Ахметова запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ

МТ-ЛБ – це легка гусенична бронетехніка, яка активно використовується як для перевезення особового складу, так і як база для різноманітного озброєння. Утім, її слабка броня практично не захищає від сучасних загроз – тому саме такі машини найчастіше стають цілями для дронів-камікадзе.

Щоб зменшити ці втрати, "Сталевий Фронт" розробив і почав виготовляти спеціальні сталеві решітки, які монтуються поверх корпусу. Перші одинадцять машин вже “перевдягнулися”. Дві з них стали до служби у 110-й бригаді тероборони. Тут ці машини використовують для евакуації.

"Переваги гусяної машини перед колісною особливо помітна в снігову погоду, взимку або тоді, коли колісна техніка не може проїхати: в багнюку, дощі, весняну або осінню негоду. Захист від дронів сьогодні вкрай важливий, бо вони швидкі, маневрені і разючі. Тому такий екран від FPV дуже необхідний", – зауважує прес-офіцер 110 ОБр ТРО Андрій Бистрік.

Захисні екрани створені інженерами "Метінвесту" спільно з екіпажами, які працюють на цій техніці. Їхня задача – перехопити вибухову хвилю ще до моменту контакту з корпусом і тим самим зберегти життя екіпажу та працездатність машини. Конструкція максимально адаптована до умов фронту: легка в установці, не заважає огляду, дозволяє техніці рухатись у складній місцевості.

"МТ-ЛБ – це не нова техніка, але сьогодні вона знову працює на передовій. Наша задача – зробити її більш захищеною. Захисні екрани, які ми розробили, – це не універсальна «броня від усього», але це шанс. Шанс вижити після прильоту дрона, шанс евакуювати екіпаж, шанс довезти боєкомплект. У цій війні кожен шанс важить життя", – зазначив Олександр Мироненко, операційний директор Групи "Метінвест".



"Сталевий Фронт" уже виготовляє захисні екрани для техніки типу Abrams, Bradley, Roshel, Козак. Загальна кількість обшитих новим захистом машин рахується на сотні.

Нагадаємо, "Сталевий фронт Ріната Ахметова" – це спільна мілітарна ініціатива усіх бізнесів підприємця, спрямована на допомогу Силам Оборони України. Окремим напрямком допомоги є унікальне власне виробництво для фронту: зокрема, сталеві “криївки”, захисні екрани для техніки, міні трали та багато іншого.