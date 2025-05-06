"Стальной фронт" Ахметова запускает производство защиты на бронетехнику МТ-ЛБ

МТ-ЛБ - это легкая гусеничная бронетехника, которая активно используется как для перевозки личного состава, так и как база для разнообразного вооружения. Впрочем, ее слабая броня практически не защищает от современных угроз - поэтому именно такие машины чаще всего становятся целями для дронов-камикадзе.

Чтобы уменьшить эти потери, "Стальной Фронт" разработал и начал изготавливать специальные стальные решетки, которые монтируются поверх корпуса. Первые одиннадцать машин уже "переоделись". Две из них стали на службу в 110-й бригаде теробороны. Здесь эти машины используют для эвакуации.

"Преимущества гусиной машины перед колесной особенно заметны в снежную погоду, зимой или тогда, когда колесная техника не может проехать: в грязь, дожди, весеннюю или осеннюю непогоду. Защита от дронов сегодня крайне важна, так как они быстрые, маневренные и разящие. Поэтому такой экран от FPV очень необходим", - отмечает пресс-офицер 110 ОБр ТРО Андрей Быстрик.

Защитные экраны созданы инженерами "Метинвеста" совместно с экипажами, которые работают на этой технике. Их задача - перехватить взрывную волну еще до момента контакта с корпусом и тем самым сохранить жизнь экипажа и работоспособность машины. Конструкция максимально адаптирована к условиям фронта: легкая в установке, не мешает обзору, позволяет технике двигаться в сложной местности.

"МТ-ЛБ - это не новая техника, но сегодня она снова работает на передовой. Наша задача - сделать ее более защищенной. Защитные экраны, которые мы разработали, - это не универсальная "броня от всего", но это шанс. Шанс выжить после прилета дрона, шанс эвакуировать экипаж, шанс довезти боекомплект. В этой войне каждый шанс весит жизнь", - отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы "Метинвест".



"Стальной Фронт" уже изготавливает защитные экраны для техники типа Abrams, Bradley, Roshel, Козак. Общее количество обшитых новой защитой машин исчисляется сотнями.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" - это совместная милитарная инициатива всех бизнесов предпринимателя, направленная на помощь Силам Обороны Украины. Отдельным направлением помощи является уникальное собственное производство для фронта: в частности, стальные "укрытия", защитные экраны для техники, мини тралы и многое другое.