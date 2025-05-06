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"Сталевий фронт" Ахметова запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ

Вівторок 06 травня 2025 13:21
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"Сталевий фронт" Ахметова запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ Фото: "Сталевий фронт" Ахметова запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ
Автор: Юлія Бойко

У межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова "Метінвест" запустив виробництво захисних екранів для радянських багатоцільових тягачів МТ-ЛБ. Ці бронемашини масово використовуються на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

МТ-ЛБ – це легка гусенична бронетехніка, яка активно використовується як для перевезення особового складу, так і як база для різноманітного озброєння. Утім, її слабка броня практично не захищає від сучасних загроз – тому саме такі машини найчастіше стають цілями для дронів-камікадзе.

Щоб зменшити ці втрати, "Сталевий Фронт" розробив і почав виготовляти спеціальні сталеві решітки, які монтуються поверх корпусу. Перші одинадцять машин вже “перевдягнулися”. Дві з них стали до служби у 110-й бригаді тероборони. Тут ці машини використовують для евакуації.

"Переваги гусяної машини перед колісною особливо помітна в снігову погоду, взимку або тоді, коли колісна техніка не може проїхати: в багнюку, дощі, весняну або осінню негоду. Захист від дронів сьогодні вкрай важливий, бо вони швидкі, маневрені і разючі. Тому такий екран від FPV дуже необхідний", – зауважує прес-офіцер 110 ОБр ТРО Андрій Бистрік.

Захисні екрани створені інженерами "Метінвесту" спільно з екіпажами, які працюють на цій техніці. Їхня задача – перехопити вибухову хвилю ще до моменту контакту з корпусом і тим самим зберегти життя екіпажу та працездатність машини. Конструкція максимально адаптована до умов фронту: легка в установці, не заважає огляду, дозволяє техніці рухатись у складній місцевості.

"МТ-ЛБ – це не нова техніка, але сьогодні вона знову працює на передовій. Наша задача – зробити її більш захищеною. Захисні екрани, які ми розробили, – це не універсальна «броня від усього», але це шанс. Шанс вижити після прильоту дрона, шанс евакуювати екіпаж, шанс довезти боєкомплект. У цій війні кожен шанс важить життя", – зазначив Олександр Мироненко, операційний директор Групи "Метінвест".

&quot;Сталевий фронт&quot; Ахметова запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ
"Сталевий Фронт" уже виготовляє захисні екрани для техніки типу Abrams, Bradley, Roshel, Козак. Загальна кількість обшитих новим захистом машин рахується на сотні.

Нагадаємо, "Сталевий фронт Ріната Ахметова" – це спільна мілітарна ініціатива усіх бізнесів підприємця, спрямована на допомогу Силам Оборони України. Окремим напрямком допомоги є унікальне власне виробництво для фронту: зокрема, сталеві “криївки”, захисні екрани для техніки, міні трали та багато іншого.

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