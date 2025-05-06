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"Стальной фронт" Ахметова запускает производство защиты на бронетехнику МТ-ЛБ

Вторник 06 мая 2025 13:21
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"Стальной фронт" Ахметова запускает производство защиты на бронетехнику МТ-ЛБ Фото: "Стальной фронт" Ахметова запускает производство защиты на бронетехнику МТ-ЛБ
Автор: Юлия Бойко

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова "Метинвест" запустил производство защитных экранов для советских многоцелевых тягачей МТ-ЛБ. Эти бронемашины массово используются на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

МТ-ЛБ - это легкая гусеничная бронетехника, которая активно используется как для перевозки личного состава, так и как база для разнообразного вооружения. Впрочем, ее слабая броня практически не защищает от современных угроз - поэтому именно такие машины чаще всего становятся целями для дронов-камикадзе.

Чтобы уменьшить эти потери, "Стальной Фронт" разработал и начал изготавливать специальные стальные решетки, которые монтируются поверх корпуса. Первые одиннадцать машин уже "переоделись". Две из них стали на службу в 110-й бригаде теробороны. Здесь эти машины используют для эвакуации.

"Преимущества гусиной машины перед колесной особенно заметны в снежную погоду, зимой или тогда, когда колесная техника не может проехать: в грязь, дожди, весеннюю или осеннюю непогоду. Защита от дронов сегодня крайне важна, так как они быстрые, маневренные и разящие. Поэтому такой экран от FPV очень необходим", - отмечает пресс-офицер 110 ОБр ТРО Андрей Быстрик.

Защитные экраны созданы инженерами "Метинвеста" совместно с экипажами, которые работают на этой технике. Их задача - перехватить взрывную волну еще до момента контакта с корпусом и тем самым сохранить жизнь экипажа и работоспособность машины. Конструкция максимально адаптирована к условиям фронта: легкая в установке, не мешает обзору, позволяет технике двигаться в сложной местности.

"МТ-ЛБ - это не новая техника, но сегодня она снова работает на передовой. Наша задача - сделать ее более защищенной. Защитные экраны, которые мы разработали, - это не универсальная "броня от всего", но это шанс. Шанс выжить после прилета дрона, шанс эвакуировать экипаж, шанс довезти боекомплект. В этой войне каждый шанс весит жизнь", - отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы "Метинвест".

&quot;Стальной фронт&quot; Ахметова запускает производство защиты на бронетехнику МТ-ЛБ
"Стальной Фронт" уже изготавливает защитные экраны для техники типа Abrams, Bradley, Roshel, Козак. Общее количество обшитых новой защитой машин исчисляется сотнями.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" - это совместная милитарная инициатива всех бизнесов предпринимателя, направленная на помощь Силам Обороны Украины. Отдельным направлением помощи является уникальное собственное производство для фронта: в частности, стальные "укрытия", защитные экраны для техники, мини тралы и многое другое.

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