В Умані під час розбору завалів будинку спалахнула пожежа (відео)
Під час розбору завалів будинку в Умані, в який влучила російська ракета, сьогодні сталася пожежа. Вона спалахнула через вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром. Там працюють в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.
Удар по будинку в Умані
Нагадаємо, що під час масованої атаки росіян, яка сталася 28 квітня, одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Внаслідок чого один із під'їздів був фактично знищений.
За останніми даними, внаслідок цього удару загинуло 23 особи, з них 4 дитини. Травмовано 18, а ще 17 громадян врятовано. Розбір завалів продовжується.
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