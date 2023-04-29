ua ru
Сб, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Умані під час розбору завалів будинку спалахнула пожежа (відео)

Новость на русском →
Умань, Субота 29 квітня 2023 09:06
В Умані під час розбору завалів будинку спалахнула пожежа (відео) Фото: в Умані під час розбору завалів будинку спалахнула пожежа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Під час розбору завалів будинку в Умані, в який влучила російська ракета, сьогодні сталася пожежа. Вона спалахнула через вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром. Там працюють в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Удар по будинку в Умані

Нагадаємо, що під час масованої атаки росіян, яка сталася 28 квітня, одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Внаслідок чого один із під'їздів був фактично знищений.

За останніми даними, внаслідок цього удару загинуло 23 особи, з них 4 дитини. Травмовано 18, а ще 17 громадян врятовано. Розбір завалів продовжується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Умань Пожежа ракетный удар
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою