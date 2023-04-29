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РосТВ выдало кадры разрушенного дома в Умани за "обстрел Донбасса боевиками"

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Суббота 29 апреля 2023 18:27
РосТВ выдало кадры разрушенного дома в Умани за "обстрел Донбасса боевиками" Фото: РосТВ выдало кадры разрушенного дома в Умани за "обстрел Донбасса боевиками" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российское ТВ выдало кадры разрушенного в результате обстрела оккупантами дома в Умани за "обстрел Донбасса украинскими боевиками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

При этом кадры якобы разрушенного дома на Донбассе взяли с видео Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Напомним, во время массированного обстрела россиян 28 апреля одна из ракет попала по 9-этажке в Умани Черкасской области.

В субботу, 29 апреля, в Умани завершилась поисково-спасательная операция. По последним данным, в результате ракетных обстрелов погибли 23 человека, среди которых шестеро детей.

Добавим, что сегодня утром при разборе завалов в доме загорелся пожар.

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