«Робота за кордоном від Андрія Марисюка» - компания, которая официально трудоустроила в страны ЕС более 5000 украинцев

К сожалению, статистика для нашего государства не совсем утешительная, ведь значительный процент соотечественников ищет лучшей жизни не в Украине, а в основном в Польше, Чехии и Германии. Некоторые даже не пытаются трудоустроиться дома, а сразу после окончания учебных заведений отправляются за границу. Упрекнуть их сложно, ведь с нынешними ценами на коммунальные услуги, налогами, зарплатами и ценами на продукты питания люди просто выживают. Поэтому, и возникает ситуация, когда украинцы массово покидают семью, друзей, родителей, работу и жилье.

Действительно, поработав несколько лет за рубежом, можно накопить достаточную сумму средств, за которые потом удастся купить квартиру, или хотя бы сделать ремонт и заплатить за обучение детей. Украинцев такая перспектива очень привлекает но, как мы знаем, в наше время существует много мошенников, поэтому все чаще звучат новости, когда наши соотечественники, потратив последние деньги на оформление документов и поездку, остаются и без денег и без работы. Про аферистов, которые заняли нишу в сегменте трудоустройства, слышно немало рассказов. Действительно, удачно выехать на заработки - это как сыграть в русскую рулетку.

Однако Андрей Марысюк, который является владельцем и генеральным директором международной компании «Робота за кордоном від Андрія Марисюка», уверяет нас в обратном: «Конечно, тех, кто недобросовестно предоставляет услуги по трудоустройству, действительно много. Но это не означает, что работа за границей - это что-то сложное и недоступное. Просто будущему заробитчанину надо очень тщательно подойти к вопросу, кому довериться: внимательно прочитать отзывы (при чем сделать это нужно исключительно на специализированных сервисах, а не просто в интернете, как это все привыкли делать люди), подойти в офис, ознакомиться с регистрационной документацией фирмы, составить договор и обсудить все возможные варианты развития событий. И очень важно никогда не спешить с выбором, ведь на практике люди, когда слышат об обещанных заоблачных зарплатах, теряют здравый смысл и без раздумий соглашаются, о чем потом очень сожалеют».

К примеру, компания «Робота за кордоном від Андрія Марисюка» вот уже 5 лет работает в визовой сфере и официально устроила более 5000 человек. Ее директор болезненно воспринимает все истории об обманутых недобросовестными агентствами соотечественниках. «К сожалению, из-за неправильно оформленных документов или открытых виз по полулегальным документам, люди сталкиваются с большими проблемами за границей, а те посредники, которые занимались их трудоустройством и изготовлением документов, либо перестают отвечать на звонки, либо просто тянут время, пока срок действия документов закончится. В результате люди, которые планировали заработать хоть немного денег за рубежом не только теряют оставшиеся средства, но и свои нервы.», - рассказывает Андрей Марысюк.

Согласно статистике, один из ста украинцев слышал об Андрее Марысюке или о его компании. На вопрос, каким образом ему удалось достичь такой колоссальной популярности и доверия от заробитчан, предприниматель отвечает: «Я категорически против любого обмана. Даже если речь идет о совсем мелких вещах! Это моя жизненная позиция, которую я перенес в свою работу. Как многие успели увидеть, я не пытаюсь зарабатывать на соотечественниках, а наоборот - всегда ставил и ставлю своей целью помочь как можно большему количеству работников. Именно поэтому я всегда абсолютно бесплатно устраивал всех желающих на работу за границу, и не собираюсь в будущем это изменять! Я работаю честно и не боюсь показывать на всю Украину кто я и чем занимаюсь».

Компания «Робота за кордоном від Андрія Марисюка» состоит из коллектива единомышленников и специалистов, поэтому может гордиться действительно качественным клиент-сервисом в котором на каждом этапе налажена внутренняя коммуникация. На официальном сайте компании, можно узнать об услугах, вакансиях и другой важной информации, например, прочесть последние новости или рассчитать дни пребывания на специальном калькуляторе, который, для удобства украинцев, был разработан штатными программистами компании Андрея Марысюка. Также, каждый желающий прямо из сайта может заказать обратный звонок на удобное время, чтобы получить ответы на все интересующие вопросы. Менеджеры компании осуществляют индивидуальный подбор вакансии для каждого кандидата, ведь важным моментом является предыдущий опыт работы человека и наличие профессиональных навыков. Чем больше потенциала - тем выше оплата труда. Поскольку компания является международной, ее представители могут проконсультировать вас в офисах Украины, Польши и Чехии. Все адреса офисов указаны на сайте в разделе «Контакты».

Коллектив компании заботится о своей репутации, поэтому постоянно следит за последними правилами и законами, которые постоянно изменяются. Для этого специалисты осваивают не только документальную базу, но и много общаются с людьми, которые работали в Польше, Чехии, Германии и других странах. Это помогает узнать и определить те важные особенности для обычного гражданина, о которых официально не говорят. Директор Андрей Марысюк, кроме территориального расширения, также заботится и о развеивании страхов у соотечественников перед работой в других странах. Для этого он снимает интересные и актуальные видео для YouTube-канала (https://www.youtube.com/channel/UCeEMEiffgg58qhXSdeRQBJA), раскрывая секреты для украинцев, которые стремятся поехать на работу за границу. К слову, количество подписчиков на YouTube канале давно перешагнуло отметку в 100,000 человек. В арсенале компании «Робота за кордоном від Андрія Марисюка» немало известных брендов, таких как LG, SKODA, ELECTROLUX, WHIRLPOOL, SAMSUNG, ZARA, INTERCARS, AMAZON и многих других.

«Обратиться к нам может человек с любой точки Украины и мгновенно получить консультацию или помощь в телефонном режиме, ведь мы построили свою работу так, что людям совсем не обязательно обращаться к нам в офис и обычного телефонного звонка полностью хватает, чтобы заказать изготовление документов или забронировать место на ту или иную вакансию. Для экономии времени наших клиентов, все необходимые документы мы отправляем «Новой Почтой» или другим удобным для них способом, поэтому, работать с нами по-настоящему удобно, просто и приятно!

Я считаю, что важнейшим преимуществом нашей компании является то, что мы действительно помогаем украинцам, и совершенно бесплатно устраиваем их на работу за границу. Надеюсь, что вы доверитесь мне и лично убедитесь в действительно высоком качестве нашей работы, потому что она гарантирована моим именем», - подытожил Андрей Марысюк.

Посмотреть вакансии на работу за границей от Андрея Марисюка можно на официальном сайте компании, а следить за новостями на YouTube канале: Андрей Марысюк.