«Робота за кордоном від Андрія Марисюка» - компанія, що офіційно працевлаштувала в країни ЄС більше 5000 українців

На жаль, статистика для нашої держави не зовсім втішна, адже значний відсоток співвітчизників шукає кращого життя не на українських теренах, а здебільшого у Польщі, Чехії та Німеччині. Дехто навіть не пробує працевлаштуватися вдома, а відразу після закінчення навчальних закладів вирушає закордон. Дорікнути їм складно, адже з нинішніми цінами на комунальні послуги, податками, заробітними платами, цінами на продукти харчування люди просто виживають. Тому й виникає ситуація, коли українці масово покидають сім’ю, друзів, батьків, роботу та житло.

Справді, попрацювавши декілька років за кордоном можна накопичити достатню суму коштів, за які можна купити квартиру, або хоча б зробити ремонт та заплатити за навчання дітей. Українців така перспектива дуже приваблює але, як ми знаємо, в наш час існує багато шахраїв, тому все частіше звучать новини про те, що наші співвітчизники, витративши останні гроші на оформлення документів і поїздку, залишаються і без грошей і без роботи. Про аферистів, які зайняли нішу в заробітчанському сегменті чути чимало розповідей. Справді, вдало виїхати на заробітки – це як зіграти в російську рулетку.

Однак Андрій Марисюк, який є власником та генеральним директором міжнародної компанії «Робота за кордоном від Андрія Марисюка», запевняє нас в іншому: «Звісно, недобросовісних надавачів послуг по працевлаштуванню чимало. Проте це не означає, що робота за кордоном - це щось складне та недосяжне. Просто майбутньому заробітчанину треба дуже ретельно підійти до питання, кому довіритися: уважно прочитати відгуки (при чому зробити це потрібно виключно на спеціалізованих сервісах, а не просто в інтернеті, як це звикли робити люди), підійти в офіс, ознайомитись з реєстраційною документацією фірми, скласти договір та обговорити усі можливі варіанти розвитку подій. І найважливіше - ніколи не поспішати з вибором, бо на практиці люди, коли чують обіцяні захмарні зарплати, втрачають здоровий глузд і без роздумів погоджуються, про що потім дуже шкодують».

Для прикладу, компанія «Робота за кордоном від Андрія Марисюка» ось уже 5 років працює у візовій сфері та офіційно влаштувала понад 5000 людей. Її директор болісно сприймає всі історії про обдурених недобросовісними агенціями співвітчизників. «На жаль, через неправильно оформлені документи або відкриття візи по напівлегальним документам, люди стикаються з великими проблемами за кордоном, а ті посередники, які займалися їх працевлаштуванням і виготовленням документів, або перестають відповідати на дзвінки, або просто тягнуть час, поки термін дії документів закінчиться. В результаті люди, які планували заробити хоч трохи грошей за кордоном не тільки втрачають останні кошти, а ще й свої нерви.», - розповідає Андрій Марисюк.

Згідно статистики, один із ста українців чув про Андрія Марисюка або про його компанію. На запитання, яким чином йому вдалось досягнути такої колосальної популярності та довіри від заробітчан, підприємець відповідає: «Я категорично проти будь-якого обману. Навіть, якщо мова йде про зовсім дрібні речі! Це моя життєва позиція, яку я переніс у свою роботу. Також, як багато хто встиг побачити, я не намагаюся заробляти на співвітчизниках, а навпаки – завжди ставив і ставлю за свою мету допомогти якомога більшій кількості заробітчан. Саме тому, я завжди абсолютно безкоштовно влаштовував всіх бажаючих на роботу закордон і не збираюсь в майбутньому це змінювати! Я працюю чесно, не боюся показувати на всю Україну хто я і чим займаюся!»

Компанія «Робота за кордоном від Андрія Марисюка» складається з колективу однодумців та спеціалістів, тому може пишатися якісним клієнт-сервісом в якому на кожному етапі налагоджена внутрішня комунікація. На офіційному сайті компанії, можна дізнатися про послуги, вакансії та іншу важливу інформацію, наприклад, прочитати останні новини або розрахувати дні перебування у спеціальному калькуляторі, який, для зручності українців, був розроблений штатними програмістами компанії Андрія Марисюка. Також, кожен бажаючий прямо із сайту може замовити зворотній дзвінок у зручний для себе час, щоб отримати відповіді на всі питання, що цікавлять. Менеджери компанії здійснюють індивідуальний підбір вакансії для кожного кандидата, адже важливим моментом є попередній досвід роботи людини та наявність професійних навичок. А чим більше потенціалу – то й вища оплата праці. Оскільки компанія є міжнародною, то її представники можуть проконсультувати в офісах в Україні, Польщі та Чехії. Всі адреси офісів вказані на сайті у розділі «Контакти».

Колектив компанії дбає про свою репутацію, тому постійно слідкує за останніми правилами та законами, які постійно змінюються. Для цього спеціалісти компанії освоюють не лише документальну базу, а й багато спілкуються з людьми, які працювали у Польщі, Чехії, Німеччині та інших країнах. Це допомагає дізнатися і визначити важливі особливості для пересічного громадянина, про які офіційно не говорять. Директор Андрій Марисюк, окрім територіального розширення, також дбає і про розвіяння страхів у співвітчизників перед роботою в інших країнах. Для цього знімає цікаві та актуальні відео для YouTube-каналу (https://www.youtube.com/channel/UCeEMEiffgg58qhXSdeRQBJA), розкриваючи секрети для українців, які прагнуть поїхати на роботу за кордон. До речі, кількість підписників на YouTube-каналі давно переступила відмітку в 100,000 чоловік. В арсеналі компанії «Робота за кордоном від Андрія Марисюка» чимало відомих брендів, таких як LG, SKODA, ELECTROLUX, WHIRLPOOL, SAMSUNG, ZARA, INTERCARS, AMAZON та багато інших.

«Звернутися до нас може людина з будь-якої точки України, і одразу отримати консультацію або допомогу в телефонному режимі, адже ми побудували свою роботу так, що людям зовсім не обов'язково звертатися до нас в офіс і звичайного телефонного дзвінка повністю вистачає, щоб замовити виготовлення документів або забронювати місце на ту чи іншу вакансію. Для економії часу наших клієнтів, всі необхідні документи ми відправляємо «Новою Поштою» або іншим способом, тому, працювати з нами по-справжньому зручно, просто та приємно! Я вважаю, що найважливішою перевагою нашої компаніє є те, що ми дійсно допомагаємо українцям, і абсолютно безкоштовно влаштовуємо їх на роботу за кордон. Сподіваюся, що ви довіритесь мені і особисто переконаєтеся в дійсно високій якості нашої роботи, тому що вона гарантована моїм іменем!», - підсумував Андрій Марисюк.

Переглянути вакансії на роботу за кордоном від Андрія Марисюка можна на офіційному сайті компанії, а слідкувати за новинами на YouTube каналі: Андрій Марисюк.