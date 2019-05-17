​Порошенко предоставил украинское гражданство сестре Сенцова

Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство двоюродной сестре политзаключенного Олега Сенцова - Наталье Каплан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Каплан в Facebook.

Отметим, Наталья Каплан имеет гражданство Российской Федерации, но долгое время проживает в Украине. Она является организатором акций в защиту брата, который незаконно осужден в России.

Скриншот (facebook.com/skorost.zvuka)

Также президент предоставил гражданство Украины бывшему депутату российской Государственной думы Илье Пономареву. Об этом Пономарев также сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня, действующий президент Украины Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственного интереса", - написал Пономарев.

Пономарев также заявил, что будет использовать новый статус с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создание новых рабочих мест и увеличение государственного бюджета.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка.

Напомним, адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного. По словам адвоката, Сенцов чувствует себя отлично, он поправился до 90 килограммов.