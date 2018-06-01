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Желающие получить украинское гражданство должны будут сдавать экзамен

НовостиПолитика    01.06.2018 - 15:46
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства

Президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Указом, в частности, вводится "в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины". Подчеркнем, что до этого для получения украинского гражданство иностранец должен был предоставить справку о знании государственного украинского языка, которую выдают учебные заведения.

Отметим, что в течение двух месяцев Кабинет министров должен утвердить десятилетнюю государственную программу по укоренению статуса украинского языка.

Напомним, ранее Порошенко объявил десятилетие украинского языка. "Подписываю указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины", - сообщил глава государства.

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Теги публикации: Порошенко Петр, указ, гражданство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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