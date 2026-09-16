“Партизанський загін” у Міноборони ФРН закуповує зброю для України, - FT

Спеціальний штаб по Україні, або Sonderstab Ukraine, працює в одному з найбільш захищених крил Міністерства оборони Німеччини. Financial Times пише, що через надзвичайну закритість підрозділ деякі співрозмовники називають “партизанським загоном”.

Штаб став одним із ключових елементів німецької військової підтримки України. На 2026 рік Берлін передбачив 11,5 млрд євро військової допомоги Україні, а сам Sonderstab Ukraine займається, зокрема, оперативним пошуком та закупівлею необхідного озброєння.

Чим особливий Sonderstab Ukraine

Підрозділ створили у 2022 році, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ. Його роль з часом змінилася: від структури, яка стежила за ситуацією та інформувала політичне керівництво, він перетворився на механізм швидкого забезпечення України військовою технікою.

На відміну від розгалуженої системи закупівель для Бундесверу, Sonderstab Ukraine залишається невеликою командою - у ній працює менш як 20 людей.

Керує підрозділом бригадний генерал Йоахім Кашке, колишній пілот винищувача Tornado. Він пояснює швидкість роботи короткими ланцюгами ухвалення рішень.

“У нас надзвичайно короткі ланцюги ухвалення рішень. Це робить нас маневровим та гнучкими”, - сказав Кашке.

Україна формує запит, Німеччина оплачує

Однією з особливостей механізму є те, що контракти укладає український уряд, тоді як Німеччина оплачує закупівлі. Це дозволяє Sonderstab Ukraine обходити частину складних процедур, які застосовуються під час закупівель для німецьких збройних сил.

Завдяки такій схемі підрозділ може укласти угоду на постачання озброєння приблизно за два тижні. Для порівняння, закупівля обладнання для Бундесверу проходить через значно масштабнішу бюрократичну систему. Агентство, відповідальне за ці закупівлі, налічує близько 13 тисяч працівників.

Підрозділ працює як “стартап”

Співрозмовники Financial Times характеризують Sonderstab Ukraine як нетипову для німецької державної системи структуру.

Один із людей, знайомих із роботою підрозділу, описав атмосферу в ньому як таку, що нагадує стартап. За його словами, співробітники мають глибокі знання про військові системи та можуть оцінювати, які технології справді працюють на полі бою.

Водночас видання зазначає, що діяльність підрозділу поступово виходить за межі простого постачання зброї. Sonderstab також став майданчиком для взаємодії між німецькими та українськими військовими й оборонними компаніями, оскільки Берлін намагається використати бойовий досвід України для розвитку власних спроможностей.