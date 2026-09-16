"Партизанский отряд" в Минобороны ФРГ закупает оружие для Украины, - FT

Специальный штаб по Украине или Sonderstab Ukraine работает в одном из самых защищенных крыльев Министерства обороны Германии. Financial Times пишет, что из-за чрезвычайной закрытости подразделение некоторые собеседники называют "партизанским отрядом".

Штаб стал одним из ключевых элементов германской военной поддержки Украины. На 2026 год Берлин предусмотрел 11,5 млрд евро военной помощи Украине , а сам Sonderstab Ukraine занимается, в частности, оперативным поиском и закупкой необходимого вооружения.

Чем особенный Sonderstab Ukraine

Подразделение было создано в 2022 году, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ. Его роль со временем изменилась: от структуры, которая следила за ситуацией и информировала политическое руководство, он превратился в механизм быстрого обеспечения Украины военной техники.

В отличие от разветвленной системы закупок для Бундесвера, Sonderstab Ukraine остается небольшой командой – в ней работает менее 20 человек.

Руководит подразделением бригадный генерал Йоахим Кашке, бывший пилот истребителя Tornado. Он объясняет скорость работы короткими цепями для принятия решений.

"У нас очень короткие цепи принятия решений. Это делает нас маневровым и гибкими", - сказал Кашке.

Украина формирует запрос, Германия оплачивает

Одной из особенностей механизма является то, что контракты заключает украинское правительство, в то время как Германия оплачивает закупки. Это позволяет Sonderstab Ukraine обходить часть сложных процедур, применяемых при закупках для немецких вооруженных сил.

Благодаря такой схеме подразделение может заключить соглашение на поставку вооружения примерно через две недели. Для сравнения, закупка оборудования для Бундесвера проходит через более масштабную бюрократическую систему. Агентство, ответственное за эти закупки, насчитывает около 13 тысяч работников.

Подразделение работает как "стартап"

Собеседники Financial Times характеризуют Sonderstab Ukraine как нетипичную для германской государственной системы структуру.

Один из людей, знакомых с работой подразделения, описал атмосферу в нем как напоминающую стартап. По его словам, сотрудники имеют глубокие знания о военных системах и могут оценивать, какие технологии действительно работают на поле боя.

В то же время, издание отмечает, что деятельность подразделения постепенно выходит за пределы простой поставки оружия. Sonderstab также стал площадкой для взаимодействия между немецкими и украинскими военными и оборонными компаниями, поскольку Берлин пытается использовать боевой опыт Украины для развития собственных возможностей.