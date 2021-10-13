​Отопительный сезон в Полтаве стартует на этой неделе: названа дата

В Полтаве отопительный сезон начнут на этой неделе. Местные власти приняли решение включить отопление в воскресенье.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне. Полтава".
Отопительный сезон в Полтавской общине начнут 17 октября.
Это касается учреждений социальной сферы - детсадов, школ и больниц. За это проголосовали во время заседания исполнительного комитета Полтавского городского совета.
Относительно включения отопления в жилых домах решения будут принимать отдельно.
Напомним, в КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление в жилых домах. Отопительный сезон начнется, когда в городе температура воздуха будет в течение трех суток будет меньше +8 градусов.