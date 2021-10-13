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​Опалювальний сезон у Полтаві стартує на цьому тижні: названо дату

Автор: Анастасія Рокитна

У Полтаві опалювальний сезон розпочнуть на цьому тижні. Місцева влада прийняла рішення ввімкнути опалення у неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне. Полтава".

Опалювальний сезон у Полтавській громаді розпочнуть 17 жовтня.

Це стосується закладів соціальної сфери - дитсадків, шкіл та лікарень. За це проголосували під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Щодо увімкнення опалення у житлових будинках рішення ухвалюватимуть окремо.

Нагадаємо, у КМДА розповіли, коли в Києві ввімкнуть опалення у житлових будинках. Опалювальний сезон почнеться, коли в місті температура повітря буде протягом трьох діб буде менше +8 градусів.

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Опалювальный сезонПолтава