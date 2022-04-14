​​Обустраивал позиции оккупантов в Буче. Еще одному коллаборанту сообщили подозрение

Правоохранители разоблачили коллаборанта, который в Буче Киевской области помогал российским оккупантам обустраивать огневые позиции. Стороннику "русского мира" вручили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, 62-летний житель Кривого Рога с 26 февраля 2022 года находился в Буче. Во время оккупации он перешел на сторону врага и публично поддерживал вооруженную агрессию против Украины. Мужчина призывал жителей Бучи к повиновению и принятию "русского мира", угрожал им физической расправой.
Коллаборант добровольно предоставлял оккупантам информацию о ситуации в городе, находил и обустраивал для врага выгодные огневые позиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Коллаборанту грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, самопровозглашенному "мэру" Каховки (Херсонская область) объявили подозрение за государственную измену.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.