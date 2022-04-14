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​​Облаштовував позиції окупантів у Бучі. Ще одному колаборанту повідомили підозру

Фото: затримали колаборанта, який допомагав окупантам у Бучі (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили колаборанта, який у Бучі Київської області допомагав російським окупантам облаштовувати вогневі позиції. Прихильнику "руського миру" повідомили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 62-річний мешканець Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року перебував у Бучі. Під час окупації він перейшов на бік ворога та публічно підтримував збройну агресію проти України. Чоловік закликав мешканців Бучі до покори та прийняття "руського миру", погрожував їм фізичною розправою.

Колаборант добровільно надавав окупантам інформацію про ситуацію у місті, знаходив та облаштовував для ворога вигідні вогневі позиції.

За даним фактом відкрито кримінальну справу ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Колаборанту загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, самопроголошеному "меру" Каховки (Херсонська область) оголосили підозру за державну зраду.

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Війна Росії проти УкраїниБуча