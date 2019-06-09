"Нацкорпус" в Харькове объявил войну олигархам и коррумпированным чиновникам

“Национальный корпус” в Харькове объявил войну олигархам и коррумпированным чиновникам. Соответствующее заявление политсила сделала после информации о потасовках 8 июня в Харькове между собственниками торговых мест, полицией и администрацией скандально известного ТЦ “Барабашово”, владельцем которого является украинский олигарх Александр Фельдман, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпуса".

Отмечается, что на стороне предпринимателей оказались семьи и близкие, а также представители “Нацкорпуса” в городе Харькове. Последние вступили в конфликт, чтобы стать "на защиту от рэкетирства и угроз со стороны Фельдмана и его банды, годами терроризировавшей бизнесменов", сообщили в "Нацкорпусе".

Представители политической партии заявили, что к ним неоднократно обращались за помощью предприниматели харьковского ТЦ “Барабашово” и жаловались на агрессивную политику вымогательства со стороны администрации.

В частности, люди рассказывали о постоянном вымогательстве денег со стороны фирм-прокладок, об угрозах и даже попытках физической расправы с теми, кто отказывался платить так называемый дополнительный взнос за квадратный метр. Сумму в размере 100 - 200 американских долларов нужно было отдать в виде взятки за 1 кв. м, чтобы продолжить работу в своей торговой точке.

"С самого начала конфликта многочисленные обращения в полицию оказались безрезультатными. Тогда предпринимателями был создан профсоюз, и более года продолжались трения между администрацией и собственниками торговых точек. В последнее время давление со стороны администрации приобрело силовой характер и начало угрожать жизням предпринимателей и их семей. Абсолютно все конфликты и нападения являются заказными, некоторые закончились сильными телесными повреждениями у предпринимателей. По их информации, за исполнением всего стоит бывший воин АТО с позывным "Испанец", который, помимо этого, курирует незаконную вырубку леса и торговлю наркотиками в аптеках города Харькова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что харьковское отделение "Нацкорпуса" знают как бесстрашных патриотов еще с событий противостояния против сепаратистов на улице Рымарской. Уже в активной фазе конфликта предприниматели были вынуждены обратиться за помощью стать на защиту от вооруженных "титушек", оказывающих силовое давление.

Сторонники политической силы в свою очередь объяснили: “Люди многие годы торгуют на территории этого ТЦ, имея на это все законные основания. Но это не аргумент для вооруженных "титушек" Фельдмана: они берут человека и силой вышвыривают на улицу. Мы делаем всё, чтобы этому помешать”.

Через несколько часов после событий субботы 8 июня, когда произошел очередной силовой конфликт и был сильно ранен один из собственников торговой точки, в СМИ были размещены материалы, где представители администрации рынка считают себя пострадавшей стороной. На официальном канале предпринимателей рынка "Барабашово" BARABASHOVO.INFO в Телеграм было опубликовано видео с фиксацией силовых действий со стороны военизированной охраны олигарха Фельдмана и администрации рынка в адрес предпринимателей и активистов.

По словам представителей “Нацкорпуса”, сегодняшняя ситуация в Харькове – сигнал к будущей "полномасштабной войне" предпринимателей и патриотов против олигархата и коррумпированных чиновников, которые годами грабили страну и установили свои "рабовладельческие правила".