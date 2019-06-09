"Нацкорпус" у Харкові оголосив війну олігархам і корумпованим чиновникам

"Національний корпус" у Харкові оголосив війну олігархам і корумпованим чиновникам. Відповідну заяву політсила зробила після інформації про сутички 8 червня у Харкові між власниками торгових місць, поліцією та адміністрацією скандально відомого ТЦ "Барабашово", власником якого є український олігарх Олександр Фельдман, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нацкорпусу".

Наголошується, що на боці підприємців виявилися сім'ї та близькі, а також представники "Нацкорпусу" в місті Харкові. Останні вступили в конфлікт, щоб стати "на захист від рекетирства і загроз з боку Фельдмана і його банди, яка роками тероризувала бізнесменів", повідомили в "Нацкорпусі".

Представники політичної партії заявили, що до них неодноразово зверталися за допомогою підприємці харківського ТЦ "Барабашово" і скаржилися на агресивну політику вимагання з боку адміністрації.

Зокрема, люди розповідали про постійне вимагання грошей з боку фірм-прокладок, про погрози і навіть спроби фізичної розправи з тими, хто відмовлявся платити так званий додатковий внесок за квадратний метр. Суму в розмірі 100 - 200 американських доларів потрібно було віддати у вигляді хабара за 1 кв. м, щоб продовжити роботу у своїй торговельній точці.

"З самого початку конфлікту численні звернення в поліцію виявилися безрезультатними. Тоді підприємцями було створено профспілку, і більше року тривали тертя між адміністрацією та власниками торгових точок. Останнім часом тиск з боку адміністрації набув силового характеру і почав загрожувати життю підприємців та їх сімей. Абсолютно всі конфлікти і напади є замовними, деякі закінчилися сильними тілесними ушкодженнями у підприємців. За їхньою інформацією, за виконанням всього стоїть колишній воїн АТО з позивним "Іспанець", який, крім цього, курує незаконну вирубку лісу і торгівлю наркотиками в аптеках міста Харкова", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що харківське відділення "Нацкорпусу" знають як безстрашних патріотів ще з подій протистояння проти сепаратистів на вулиці Римарській. Вже в активній фазі конфлікту підприємці були змушені звернутися за допомогою стати на захист від озброєних "тітушок", що здійснювали силовий тиск.

Прихильники політичної сили у свою чергу пояснили: “Люди багато років торгують на території цього ТЦ, маючи на це всі законні підстави. Але це не аргумент для збройних "тітушок" Фельдмана: вони беруть людину і силою викидають на вулицю. Ми робимо все, щоб цьому перешкодити".

Через кілька годин після подій суботи 8 червня, коли стався черговий збройний конфлікт і був сильно поранений один з власників торгової точки, в ЗМІ були розміщені матеріали, де представники адміністрації ринку вважають себе постраждалою стороною. На офіційному каналі підприємців ринку "Барабашово" BARABASHOVO.INFO в Телеграм було опубліковано відео з фіксацією силових дій з боку воєнізованої охорони олігарха Фельдмана та адміністрації ринку на адресу підприємців та активістів.

За словами представників "Нацкорпусу", сьогоднішня ситуація в Харкові – сигнал до майбутньої "повномасштабної війни" підприємців і патріотів проти олігархату і корумпованих чиновників, які роками грабували країну і встановили свої "рабовласницькі правила".