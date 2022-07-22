Верховная рада национализировала имущество Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Необходимость "отчуждения" связана с угрозой его потери из-за возможного захвата российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на автора осанки Владимира Арьева в комментарии Forbes.
Одним из основных лоббистов постановления журналисты называют нардепа Максима Ефимова. Эту информацию Forbes также подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. "Больше за принятие постановления выступал Максим Ефимов", - заявил он.
Уроженец Петропаловска (Казахстан), Максим Ефимов стал известен из-за приобретения конгрессно-
По данным "Схем", Ефимов также является совладельцем
Напомним, 19 июля Рада проголосовала за принудительную национализацию Новокраматорского машзавода
В 2021 году Forbes оценивал НКМЗ в $215 млн. Согласно финансовой отчетности предприятия за 2020 год, стоимость его активов - 7,8 млрд грн.