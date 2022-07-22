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​​​​​​​Национализация НКМЗ: в Раде назвали главным лоббистом решения нардепа Ефимова

Фото: Верховная рада национализировала имущество НКМЗ (Виталий носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада национализировала имущество Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Необходимость "отчуждения" связана с угрозой его потери из-за возможного захвата российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на автора осанки Владимира Арьева в комментарии Forbes.

Одним из основных лоббистов постановления журналисты называют нардепа Максима Ефимова. Эту информацию Forbes также подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. "Больше за принятие постановления выступал Максим Ефимов", - заявил он.

Уроженец Петропаловска (Казахстан), Максим Ефимов стал известен из-за приобретения конгрессно-выставочного центра "Парковый" в Киеве, известного как "вертолетная площадка Януковича".

По данным "Схем", Ефимов также является совладельцем Старокраматорского машиностроительного завода и Краматорского завода тяжелого станкостроения. Также "Энергоинвест холдинг", который связывают с Ефимовым, владеет 60,85% "Донбассэнерго".

Напомним, 19 июля Рада проголосовала за принудительную национализацию Новокраматорского машзавода

В 2021 году Forbes оценивал НКМЗ в $215 млн. Согласно финансовой отчетности предприятия за 2020 год, стоимость его активов - 7,8 млрд грн.

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КраматорскВерховная рада