​​​​​​​Націоналізація НКМЗ: в Раді назвали головним лобістом рішення нардепа Єфімова

Верховна рада націоналізувала майно Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ). Необхідність "відчуження" пов'язана з загрозою його втрати через можливе захоплення російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на автора постави Володимира Арʼєва в коментарі Forbes.
Одним із основних лобістів постанови журналісти називають нардепа Максима Єфімова. Цю інформацію Forbes також підтвердив народний депутат Ярослав Железняк. "Більше за прийняття постанови виступав Максим Єфімов", - заявив він.
Уродженець Петропаловська (Казахстан), Максим Єфімов став відомий через придбання конгресно-
За даними "Схем", Єфімов також є співвласником
Нагадаємо, 19 липня Рада проголосувала за примусову націоналізацію Новокраматорського машзаводу
У 2021 році Forbes оцінював НКМЗ у $215 млн. Згідно з фінансовою звітністю підприємства за 2020 рік, вартість його активів - 7,8 млрд грн.