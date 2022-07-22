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​​​​​​​Націоналізація НКМЗ: в Раді назвали головним лобістом рішення нардепа Єфімова

Фото: Верховна рада націоналізувала майно НКМЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада націоналізувала майно Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ). Необхідність "відчуження" пов'язана з загрозою його втрати через можливе захоплення російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на автора постави Володимира Арʼєва в коментарі Forbes.

Одним із основних лобістів постанови журналісти називають нардепа Максима Єфімова. Цю інформацію Forbes також підтвердив народний депутат Ярослав Железняк. "Більше за прийняття постанови виступав Максим Єфімов", - заявив він.

Уродженець Петропаловська (Казахстан), Максим Єфімов став відомий через придбання конгресно-виставкового центру "Парковий" у Києві, відомого як "вертолітний майданчик Януковича".

За даними "Схем", Єфімов також є співвласником Старокраматорського машинобудівного заводу та Краматорського заводу важкого верстатобудування. Також "Енергоінвест холдинг", який повʼязують з Єфімовим, володіє 60,85% "Донбасенерго".

Нагадаємо, 19 липня Рада проголосувала за примусову націоналізацію Новокраматорського машзаводу

У 2021 році Forbes оцінював НКМЗ у $215 млн. Згідно з фінансовою звітністю підприємства за 2020 рік, вартість його активів - 7,8 млрд грн.

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КраматорськВерховна рада