“Ми вас знайдемо”: Польща підтвердила російський підпал ТЦ "Маривільська" у Варшаві

Нагадаємо, що минулого року у Варшаві загорівся торговий центр. До його гасіння залучили 150 рятувальників, понад 50 одиниць техніки, задіяли навіть робота.

Зауважимо, що ще минулого року пожежники повідомили, що вогонь, швидше за все, спалахнув відразу у кількох місцях.

Вогонь поширювався дуже швидко, через що зокрема частково обвалився дах комплексу.

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