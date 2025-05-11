"Мы вас найдем": Польша подтвердила российский поджог ТЦ "Маривильская" в Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил российские спецслужбы в прошлогоднем пожаре, который произошел в торговом центре "Маривильская" в Варшаве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера.
Заметим, что пожар в торговом центре "Маривильская" произошел 12 мая 2024 года в Варшаве.
"Сейчас точно известно, что большой пожар торгового центра "Маривильская" в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами", - подчеркнул Туск.
Он отметил, что часть злоумышленников уже задержаны.
"Все остальные идентифицированы и разыскиваются. Мы всех вас найдем!", - подчеркнул премьер.
Напомним, что в прошлом году в Варшаве загорелся торговый центр. К его тушению привлекли 150 спасателей, более 50 единиц техники, задействовали даже робота.
Заметим, что еще в прошлом году пожарные сообщили, что огонь, скорее всего, вспыхнул сразу в нескольких местах.
Огонь распространялся очень быстро, из-за чего в частности частично обвалилась крыша комплекса.
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