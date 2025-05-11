"Мы вас найдем": Польша подтвердила российский поджог ТЦ "Маривильская" в Варшаве

Напомним, что в прошлом году в Варшаве загорелся торговый центр. К его тушению привлекли 150 спасателей, более 50 единиц техники, задействовали даже робота.

Заметим, что еще в прошлом году пожарные сообщили, что огонь, скорее всего, вспыхнул сразу в нескольких местах.

Огонь распространялся очень быстро, из-за чего в частности частично обвалилась крыша комплекса.

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