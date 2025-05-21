"Мене це не хвилює": Трамп про російські війська біля кордонів Фінляндії та Норвегії

Трамп заявив, що не бачить загрози у діях Росії на півночі Європи. Його не турбує концентрація російських військ поблизу кордонів із Фінляндією та Норвегією.

У відповідь на запитання у Білому домі про нарощування російського військового потенціалу біля скандинавських країн.

"Мене це зовсім не хвилює", - відповів Трамп.

Він також додав, що не бачить причин для занепокоєння у Фінляндії та Норвегії.

"Вони у повній безпеці. Це дві країни, які будуть у великій безпеці", - запевнив президент США.

