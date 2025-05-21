"Мене це не хвилює": Трамп про російські війська біля кордонів Фінляндії та Норвегії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує нарощення російських військ біля Фінляндії та Норвегії. За його словами, ці країни "будуть у повній безпеці".
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє РБК-Україна.
Трамп заявив, що не бачить загрози у діях Росії на півночі Європи. Його не турбує концентрація російських військ поблизу кордонів із Фінляндією та Норвегією.
У відповідь на запитання у Білому домі про нарощування російського військового потенціалу біля скандинавських країн.
"Мене це зовсім не хвилює", - відповів Трамп.
Він також додав, що не бачить причин для занепокоєння у Фінляндії та Норвегії.
"Вони у повній безпеці. Це дві країни, які будуть у великій безпеці", - запевнив президент США.
Фінляндія приєдналася до НАТО 4 квітня 2023 року. У країні відкрито заявляють, що РФ є головною загрозою національній безпеці, вдається до гібридного впливу і не відмовиться від агресивної політики.
На тлі нарощування військової активності Росії біля кордонів Фінляндії та Норвегії, США і Фінляндія провели спільні арктичні навчання. Маневри включали бойову підготовку в умовах лісової місцевості та тренування на лижах. Умовним противником у навчаннях вважається саме Росія.
У Гельсінкі вважають, що у Москви є приблизно п’ять років до відновлення спроможностей, які можуть становити пряму загрозу. Водночас у НАТО попереджають: Росія вже розглядає Арктику як стратегічний регіон і може активізувати тиск на Альянс після завершення війни проти України.
У відповідь Гельсінкі планує збільшити оборонні витрати і розглядає вихід із Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.
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