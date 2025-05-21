"Меня это не волнует": Трамп о российских войсках у границ Финляндии и Норвегии

Трамп заявил, что не видит угрозы в действиях России на севере Европы. Его не беспокоит концентрация российских войск вблизи границ с Финляндией и Норвегией.

В ответ на вопрос в Белом доме о наращивании российского военного потенциала у скандинавских стран.

"Меня это совсем не волнует", - ответил Трамп.

Он также добавил, что не видит причин для беспокойства в Финляндии и Норвегии.

"Они в полной безопасности. Это две страны, которые будут в большой безопасности", - заверил президент США.