Генштаб підтвердив ураження заводу в Чебоксарах, де РФ виготовляла антени для "Шахедів"

У ніч на 9 червня безпілотники уразили потужності заводу "Прогрес" у російському місті Чебоксари (Чуваська республіка РФ). Це підприємство займається зокрема виробництвом навігаційного обладнання для "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі розповіли, що об'єкт належить до російського військово-промислового комплексу та виготовляв важливі деталі для дронів-камікадзе "Шахед" і керованих авіабомб.
Зокрема, на підприємстві, яке атакували, виготовляли навігаційне обладнання та спеціальні антени типу "Комета", що використовуються в російських ударних безпілотниках. Генштаб підтвердив, що по заводу влучили щонайменше два дрони, після чого там виникла велика пожежа.
Через атаку російська влада тимчасово обмежила роботу аеропортів у кількох містах - зокрема, у Казані, Саратові, Тамбові та Нижньому Новгороді.
У Генштабі заявили, що такі удари триватимуть, поки Росія не припинить війну проти України.
Тим часом у Силах безпілотних систем також підтверджують удар по підприємству у Чебоксарах. Там зазначають, що воно на відстані близько 1000 км від державного кордону України.
Після третьої години ночі з’явилися повідомлення про атаку українських дронів на місто Чебоксари в Чуваській республіці Росії. У місті пролунали кілька вибухів, а згодом місцеві мешканці почали публікувати відео, на яких видно густий чорний дим, що підіймався над місцевим заводом.
Після цього військовий завод у Чебоксарах зупинив виробництво компонентів для російських ракет, дронів і керованих авіабомб.
Більше про це підприємство та його значення - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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