Генштаб подтвердил поражение завода в Чебоксарах, где РФ производила антенны для "Шахедов"

В ночь на 9 июня беспилотники поразили мощности завода "Прогресс" в российском городе Чебоксары (Чувашская республика РФ). Это предприятие занимается в частности производством навигационного оборудования для "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе рассказали, что объект относится к российскому военно-промышленному комплексу и изготавливал важные детали для дронов-камикадзе "Шахед" и управляемых авиабомб.
В частности, на атакованном предприятии изготавливали навигационное оборудование и специальные антенны типа "Комета", используемые в российских ударных беспилотниках. Генштаб подтвердил, что по заводу попали по меньшей мере два дрона, после чего там возник большой пожар.
Из-за атаки российские власти временно ограничили работу аэропортов в нескольких городах - в частности, в Казани, Саратове, Тамбове и Нижнем Новгороде.
В Генштабе заявили, что такие удары будут продолжаться, пока Россия не прекратит войну против Украины.
Между тем, в Силах беспилотных систем также подтверждают удар по предприятию в Чебоксарах. Там отмечают, что оно на расстоянии около 1000 км от государственной границы Украины.
После трех часов ночи появились сообщения об атаке украинских дронов на город Чебоксары в Чувашской республике России. В городе прогремели несколько взрывов, а впоследствии местные жители начали публиковать видео, на которых видно густой черный дым, поднимавшийся над местным заводом.
После этого военный завод в Чебоксарах остановил производство компонентов для российских ракет, дронов и управляемых авиабомб.
Больше об этом предприятии и его значении - читайте в материале РБК-Украина.
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