​Фукс выиграл дело в американском суде против Ванетика

По его словам, в 2017-м году он заплатил 200 000 долларов фирме Ванетика за билеты на инаугурацию президента США. Ванетик не выполнил взятые на себя по контракту обязательства.

"Я подал в суд в Калифорнии, США, и выиграл. Суд обязал ответчика (Юрия Ванетика, - ред.) выплатить мне сумму в размере 200 тысяч долларов плюс проценты", - написав он.

Суд также постановил, что ответчик представил ложные сведения; нарушил условия контракта, не выполнив обязательства по договору; а также, что нарушение ответчиком нанесло ущерб истцу.

"Это решение американского суда - пример того, как работают демократия и честная правоохранительная система. Пока длился судебный процесс, против меня была реализована информационная кампания, целью которой была дискредитация - распространяли фейки, дезинформировали журналистов. Но это не помешало суду восстановить реальную картину и разобраться, где правда", - добавил он.