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Фукс считает, что за санкциями против него стоит Данилов, и готов идти в суд

Новина українською →
Украина, Пятница 18 июня 2021 20:32
Фукс считает, что за санкциями против него стоит Данилов, и готов идти в суд Фото: Павел Фукс, бизнесмен и фигурант санкций СНБО (wikimedia org Jbuket)
Автор: Милан Лелич

Бизнесмен Павел Фукс считает, что за введением против него санкций со стороны Совета нацбезопасности и обороны стоит лично секретарь СНБО Алексей Данилов. Фукс также собирается идти в суд и уверяет, что не имеет отношения к компании "Голден Деррик", которую Данилов назвал причиной введения санкций.

Об этом Фукс рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Это Данилов какие-то свои обиды использует, вводит в заблуждение президента и всех... Это Бродский (бизнесмен Михаил Бродский, - ред.), они с Даниловым давно партнеры, это партия "Яблоко", они вместе в этой партии, они владеют активами большими, занимаются песком на Речном вокзале, они курируют весь песок в стране", - сказал Фукс.

Он также отметил, что не имеет отношения к компании, о которой на брифинге говорил Данилов.

"Я не имел никакого отношения к этой компании ("Голден Дерри" - ред.). Это все Данилов наговаривает, вранье очередное", - добавил бизнесмен.

Также Фукс подчеркнул, что является украинским гражданином, и именно в таком качестве против него были введены санкции со стороны Российской Федерации.

"Будем готовить иск в суд", - сказал Фукс, добавив, что пока не знает, в чем именно состоят наложенные против него санкции. Также бизнесмен допустил возможность обращения и в международные суды, "если украинский суд не сможет поставить точку в этом деле".

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