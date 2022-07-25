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​Фукс виграв справу в американському суді проти Ванетика

Фото: Павло Фукс (wikimedia org Jbuket)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Павло Фукс заявив, що виграв справу в американському суді проти американського лобіста, вихідця з СРСР Юрія Ванетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фукса в Telegram.

За його словами, у 2017-му році він заплатив 200 000 доларів фірмі Ванетика за квитки на інавгурацію президента США. Ванетик не виконав взяті на себе за контрактом зобов'язання.

"Я подав до суду в Каліфорнії, США, і виграв. Суд зобов'язав відповідача (Юрія Ванетика, - ред.) виплатити мені суму в розмірі 200 тисяч доларів плюс відсотки", - написавши він.

Суд також постановив, що відповідач представив неправдиві відомості; порушив умови контракту, не виконавши зобов'язання за договором; а також, що порушення відповідачем завдало шкоди позивачеві.

"Це рішення американського суду - приклад того, як працюють демократія і чесна правоохоронна система. Поки тривав судовий процес, проти мене була реалізована інформаційна кампанія, метою якої була дискредитація - поширювали фейки, дезінформували журналістів. Але це не завадило суду відновити реальну картину і розібратися, де правда", - додав він.

Нагадаємо, раніше Павло Фукс заявляв, що за введенням проти нього санкцій з боку Ради нацбезпеки і оборони стоїть особисто секретар РНБО Олексій Данилов.

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Павло Фукс