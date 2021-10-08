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«Фармак» вошел в топ-10 лучших работодателей Украины

Новина українською →
Пятница 08 октября 2021 16:09

Авторитетное жюри журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» определило лучших работодателей и HR-директоров Украины. Компания «Фармак» одержала победу сразу в двух номинациях: «Лучший работодатель» и «Лучший HR-директор».

«Фармак» вошел в топ-10 лучших работодателей Украины

Для составления рейтинга «Лучший работодатель» жюри оценивало уровень заработной платы работников, внедрение компанией политик развития и инклюзии, возможности карьерного роста, репутацию компании и лояльность сообщества к бренду. Таким образом выбрали 100 лучших компаний-работодателей Украины, среди которых «Фармак» занял шестую позицию рейтинга.

Также в топ-30 лучших HR-директоров Украины вошла директор по персоналу «Фармак» Виктория Кондрашихина. Жюри оценивало авторитет руководителей, их влияние на формирование корпоративной культуры, организованные проекты и стратегии формирования бренда работодателя, применение HR-технологий в компании.

«Согласно философии «Фармак», люди – это самый ценный капитал компании, а участие в рейтинге – это возможность получить объективную оценку нашей деятельности. Для «Фармак» важно быть признанным образцовым работодателем, это свидетельствует, что компания на правильном пути. Мы постоянно заботимся о том, чтобы каждый работник чувствовал себя комфортно и мог развиваться в своей отрасли. Поэтому обеспечиваем лучшие условия для наших работников и благодарны каждому, кто выбрал работу с нами», – отметил Владимир Костюк, исполнительный директор «Фармак».

АО «Фармак» – национальный производитель лекарственных средств. Благодаря высокому качеству продукции и инновационным подходам в производстве и управлении компания ежегодно занимает первые позиции во всеукраинских рейтингах. В этом году компания вошла в топ-10 лучших работодателей по версии журнала «Forbes Ukraine» и победила в рейтинге топ-25 работодателей, открытых для молодых талантов по версии STUD-POINT.

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