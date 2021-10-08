«Фармак» увійшов до списку 10 найкращих роботодавців України

Авторитетне журі журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» визначило найкращих роботодавців та HR-директорів України. Компанія «Фармак» отримала перемогу відразу у двох номінаціях: «Кращий роботодавець» та «Кращий HR-директор».

Для складання рейтингу «Кращий роботодавець» журі оцінювало рівень заробітної плати працівників, впровадження компанією політик розвитку й інклюзії, можливості кар'єрного зростання, репутацію компанії та лояльність спільноти до бренду. Відтак обрали 100 найкращих компаній-роботодавців України, серед яких «Фармак» посів 6-у позицію рейтингу.

Також до 30 найкращих HR-директорів України увійшла директорка з персоналу «Фармак» Вікторія Кондрашихіна. Журі оцінювало авторитет керівників, їхній вплив на формування корпоративної культури, організовані проєкти і стратегії формування бренду роботодавця, застосування HR-технологій у компанії.

«Згідно з філософією «Фармак», люди – це найцінніший капітал компанії, а участь у рейтингу – це можливість отримати об'єктивну оцінку нашої діяльності. Для «Фармак» важливо бути визнаним зразковим роботодавцем, це свідчить, що компанія на правильному шляху. Ми постійно піклуємося про те, щоб кожен працівник почувався комфортно і мав змогу розвиватися у своїй галузі. Тому забезпечуємо найкращі умови для наших працівників і вдячні кожному, хто вибрав роботу з нами», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор «Фармак».

АТ «Фармак» – національний виробник лікарських засобів. Завдяки високій якості продукції та інноваційним підходам у виробництві й управлінні компанія щороку посідає перші позиції у всеукраїнських рейтингах. Цього року компанія ввійшла до списку 10 найкращих роботодавців за версією журналу «Forbes Ukraine» і перемогла в рейтингу 25 роботодавців, відкритих для молодих талантів за версією STUD-POINT.