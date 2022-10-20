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​Єрмак обговорив з європейським комісаром з питань гумдопомоги воєнні злочини РФ

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента ​​Андрій Єрмак провів зустріч з європейським комісаром з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янезом Ленарчичем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

За його словами, увагу єврокомісара було привернуто до разючих масштабів воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вимагають рішучих дій від усіх організацій, що опікуються дотриманням норм міжнародного гуманітарного права та захистом прав людини.

"У зв’язку з невиконанням Міжнародним комітетом Червоного Хреста свого мандата, закликав до активніших кроків з боку інших міжнародних організацій, зокрема Європейського Союзу, для допомоги у звільненні українських військовополонених", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, раніше на спільній нараді з представниками МКЧХ, народними депутатами, правоохоронцями та послами іноземних держав керівник Офісу президента Андрій Єрмак поставив ультиматум: протягом трьох днів здійснити місію для перевірки стану українських полонених в російському таборі в Оленівці.

Він запевнив, що Україна всіляко сприятиме цій місії і готова до неї долучитися. В іншому разі, за його словами, Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця.

Як писало РБК-Україна, 17 жовтня представники Червоного хреста так і не з’явилися на лінії розмежування, як про це попередньо домовилися під час зустрічі з керівником ОП.

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