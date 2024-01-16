​Єрмак обгорив у Давосі з радником Байдена потреби України на фронті

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провели зустріч у Давосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Єрмака.

За його словами, обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України, роботу над українською формулою миру.

Глава ОПУ зазначив, що Салліван - "великий друг України" і що за ці роки "ми виробили дуже системний та ефективний механізм взаємодії".

Нагадаємо, Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 14 січня з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація.

Детальніше про програму Давосу 2024, його учасників та теми - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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