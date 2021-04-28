“Дискредитируют президента”: в Туркменистане запретили очереди за продуктами

Отмечается, что “запрет на очереди” ввели в стране по распоряжению вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына президента Туркменистана. Ранее он потребовал от министра торговли, чтобы вокруг или возле магазинов не собиралось слишком много людей. Потому, что это дискредитирует главу государства.

Согласно новым правилам, гражданам нужно регистрироваться в магазинах и ждать, пока им позвонят в какое время им нужно прийти и купить продукты по субсидированным ценам. В столице республики разрешены очереди до 4 человек, остальные ждут своего времени в ближайших подъездах.

Издание отмечает, что в Туркменистане уже четвертый год продолжается продовольственный кризис. Рост цен в частных магазинах и на рынках вынуждает жителей страны с раннего утра занимать очередь, чтобы купить продукты по субсидированным ценам.

Власти страны продовольственный кризис и наличие социально-экономических признавать отказываются.