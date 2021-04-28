“Дискредитируют президента”: в Туркменистане запретили очереди за продуктами

Власти Туркменистана запретили гражданам страны собираться в очереди в государственные магазины, продающие товары по субсидированным ценам, чтобы не “портить имидж” президента. Если возле торговой точки собирается больше 4 человек, то полиция угрожает им арестом.
Об этом сообщает издание Azatlyk Radiosy.
Отмечается, что “запрет на очереди” ввели в стране по распоряжению вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына президента Туркменистана. Ранее он потребовал от министра торговли, чтобы вокруг или возле магазинов не собиралось слишком много людей. Потому, что это дискредитирует главу государства.
Согласно новым правилам, гражданам нужно регистрироваться в магазинах и ждать, пока им позвонят в какое время им нужно прийти и купить продукты по субсидированным ценам. В столице республики разрешены очереди до 4 человек, остальные ждут своего времени в ближайших подъездах.
Издание отмечает, что в Туркменистане уже четвертый год продолжается продовольственный кризис. Рост цен в частных магазинах и на рынках вынуждает жителей страны с раннего утра занимать очередь, чтобы купить продукты по субсидированным ценам.
Власти страны продовольственный кризис и наличие социально-экономических признавать отказываются.
РБК-Украина писало, что полная пасхальная корзина, включающая традиционные и дополнительные продукты, в 2021 году будет стоить 963 грн. Уже шестой год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области - 868 грн, а самой дорогой - 1060 грн - в Киеве.
Напомним, в марте 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение данного индекса с июня 2014 года.