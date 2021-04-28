"Дискредитують президента": у Туркменістані заборонили черги за продуктами

Відзначається, що "заборону на черзі" ввели в країні за розпорядженням віце-прем'єра Сердара Бердимухамедова, сина президента Туркменістану. Раніше він зажадав від міністра торгівлі, щоб навколо або біля магазинів не збиралося занадто багато людей. Тому, що це дискредитує главу держави.

Згідно з новими правилами, громадянам потрібно реєструватися в магазинах і чекати, поки їм зателефонують в який час їм потрібно прийти і купити продукти за субсидованими цінами. У столиці Республіки дозволені черги до 4 осіб, інші чекають свого часу в найближчих під'їздах.

Видання зазначає, що в Туркменістані вже четвертий рік триває продовольча криза. Зростання цін в приватних магазинах і на ринках змушує жителів країни з раннього ранку займати чергу, щоб купити продукти за субсидованими цінами.

Влада країни продовольчу кризу і наявність соціально-економічних визнавати відмовляються.