Пасхальная корзина существенно подорожала: сколько стоят продукты в регионах

Полная пасхальная корзина , включающая традиционные и дополнительные продукты, в 2021 году будет стоить 963 грн. Уже шестой год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области - 868 грн, а самой дорогой - 1060 грн - в Киеве.

В Западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле пасхальная корзина будет в Волынской области (887 грн), Ровенской (890 грн), Закарпатской (914 грн), в Ивано-Франковской области (937 грн) и Черновицкой области (939 грн). Самым дорогим в регионе пасхальная корзина будет во Львовской области - 949 грн.

В Центре Украины самой дешевой праздничная корзина будет в Житомирский (902 грн). Немного больше придется за нее заплатить в Полтавской (911 грн), Хмельницкой (915 грн), Сумской и Черниговской (по 919 грн), а также в Винницкой (925 грн). В Кировоградской пасхальная корзина обойдется в 935 грн, в Черкасской - в 971 грн, в Киевской - в 973 грн. Самой дорогой пасхальная корзина традиционно будет в столице, где за нее придется заплатить 1060 грн.

Стоимость пасхальной корзины на Востоке страны будет колебаться в пределах 924-1011 грн. В Днепропетровской области она обойдется в 924 грн, в Запорожской - 931 грн, в Луганской области - 936 грн. Самой дорогой в регионе будет пасхальная корзина в Донецкой (992 грн) и Харьковской (1011 грн) областях, где стоимость продуктового набора превысит среднюю по стране.

Стоимость пасхальной корзины в Николаевской области составит 929 грн. Жителям других южных областей - Херсонской и Одесской - придется заплатить по 969 972 грн и грн соответственно